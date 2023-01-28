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1 час назад

Рецепт пасты, придуманной во времена голода в Италии: видео

Мира Маркина

Социальная сеть TikTok – истинная находка для любителей приготовить что-то вкусное и необычное. Множество рецептов всегда оказываются под рукой, а основное их преимущество в том, что они подойдут под абсолютно любой кошелек кулинара.

Одна из пользовательниц соцсети с ником @mashanapp поделилась видеорецептом оригинальной пасты, которую, по ее словам, готовили в Италии во времена голода. Это легко объяснить тем, какие ингредиенты используются для ее приготовления.

Вам понадобятся:

  • Паста орзо или ризони (внешне похожа на крупный рис или перловку)
  • Томатная паста
  • Лук
  • Соль, сухой чеснок, орегано, базилик
  • Сливки
  • Сыр

Сочная куриная грудка со сливками рецепт: видео

Подробный процесс приготовления смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить печеночный паштет дома.

Еда,Видео,
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