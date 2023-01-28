Рецепт пасты, придуманной во времена голода в Италии: видео

Социальная сеть TikTok – истинная находка для любителей приготовить что-то вкусное и необычное. Множество рецептов всегда оказываются под рукой, а основное их преимущество в том, что они подойдут под абсолютно любой кошелек кулинара.
Одна из пользовательниц соцсети с ником @mashanapp поделилась видеорецептом оригинальной пасты, которую, по ее словам, готовили в Италии во времена голода. Это легко объяснить тем, какие ингредиенты используются для ее приготовления.
Вам понадобятся:
Подробный процесс приготовления смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить печеночный паштет дома.