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1 час назад

Мама-ама-запекама: кое-что с творогом для приверед

Катя Кобышева

Все знают, что творог полезен, но мало кто его искренне любит. Особенно сложно уговорить ребенка.

Мама-ама-запекама: кое-что с творогом для приверед
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"Рамблер" предлагает рецепт идеальной запеканки, которую оценят даже дети.

Ингредиенты

  • Творог - 2 пачки
  • Тыква - одна небольшая
  • Сахар - две ложки
  • Мука - стакан
  • Яйца - 2 штуки
  • Сметана - 2 больших ложки
  • Разрыхлитель - 1 пакетик
  • Крахмал - 1 столовая ложка
  • Цедра апельсин

Приготовление

  1. Тыкву разрежьте на крупные ломтики, удалите семена и отправьте в духовку, минут на двадцать. Нужно, чтобы она стала мягкой.
  2. Пока тыква в духовке, в чаше блендера яйца взбейте с сахаром, к этому присоедините сметану, и тоже пару раз вжикните блендером. Затем понемногу начинайте добавлять просеянную с разрыхлителем муку и аккуратно перемешивайте силиконовой лопаткой.
  3. Тыкву очистите, помогая себе ножом и вилкой, затем также взбейте погружным блендером, добавив немного сахара, крахмал и цедру апельсина. Если тыквенное пюре получилось гуще творожной массы, добавьте немного воды, чтобы по консистенции они были одинаковыми. Это нужно для того, чтобы срез была красивым, ровным и полосатым. Если они будут отличаться, более тяжелая масса провалится, а легка поднимется на поверхность, и о полосках можно будет забыть.
  4. Возьмите форму, можно силиконовую, ее не нужно смазывать маслом, в отличие от остальных. Выкладывайте ложкой попеременно творожную массу и тыквенное пюре, каждый раз выливая содержимое следующей ложки в центр.
  5. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут.
  6. Когда запеканка будет готова, достаньте из духовки, дайте немного остыть и выньте из формы.

Млечный путь: рецепт булочек лучше, чем у мамы

Если хочется, запеканку можно украсить листиками мяты. Подавать со сметаной или мороженым.

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