Мама-ама-запекама: кое-что с творогом для приверед

Все знают, что творог полезен, но мало кто его искренне любит. Особенно сложно уговорить ребенка.
"Рамблер" предлагает рецепт идеальной запеканки, которую оценят даже дети.
Ингредиенты
- Творог - 2 пачки
- Тыква - одна небольшая
- Сахар - две ложки
- Мука - стакан
- Яйца - 2 штуки
- Сметана - 2 больших ложки
- Разрыхлитель - 1 пакетик
- Крахмал - 1 столовая ложка
- Цедра апельсин
Приготовление
- Тыкву разрежьте на крупные ломтики, удалите семена и отправьте в духовку, минут на двадцать. Нужно, чтобы она стала мягкой.
- Пока тыква в духовке, в чаше блендера яйца взбейте с сахаром, к этому присоедините сметану, и тоже пару раз вжикните блендером. Затем понемногу начинайте добавлять просеянную с разрыхлителем муку и аккуратно перемешивайте силиконовой лопаткой.
- Тыкву очистите, помогая себе ножом и вилкой, затем также взбейте погружным блендером, добавив немного сахара, крахмал и цедру апельсина. Если тыквенное пюре получилось гуще творожной массы, добавьте немного воды, чтобы по консистенции они были одинаковыми. Это нужно для того, чтобы срез была красивым, ровным и полосатым. Если они будут отличаться, более тяжелая масса провалится, а легка поднимется на поверхность, и о полосках можно будет забыть.
- Возьмите форму, можно силиконовую, ее не нужно смазывать маслом, в отличие от остальных. Выкладывайте ложкой попеременно творожную массу и тыквенное пюре, каждый раз выливая содержимое следующей ложки в центр.
- Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут.
- Когда запеканка будет готова, достаньте из духовки, дайте немного остыть и выньте из формы.
Если хочется, запеканку можно украсить листиками мяты. Подавать со сметаной или мороженым.