Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты

«Практически в каждой семье на столе периодически появляются продукты из "зоны риска". Если вы стремитесь к здоровому питанию и хотите иметь хорошие зубы, стоит убрать их из рациона или употреблять как можно реже. Среди любимых многими "вкусняшек" можно назвать пять наиболее опасных», — сказал эксперт.

Хотя в шоколаде содержание сахара меньше, чем в карамели, схема воздействия такая же, отметил Отхозория. При этом он уточнил, что наименее вреден черный шоколад. Несмотря на то, что соки в десять раз менее вредны по сравнению с газировками, они тоже разрушительно влияют на зубы из-за высокого содержания сахара и кислот в составе.