Правда ли, что черная икра особо полезна для здоровья

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Константин Спахов развеял миф об особенной пользе чёрной, равно как и красной икры для людей, перенесших различные заболевания.

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На самом деле чёрная икра не так полезна: в ней есть полезные вещества, но их ничтожно мало для пользы человеческому организму. Той дозы полезных веществ, которые содержатся в икре, хватит для развития малька. Ни для чего другого чёрная икра, как и красная, не нужна.

Поэтому употреблять чёрную и красную икру стоит как деликатес, а не для пользы организму.

Врач отметил, что кратно полезнее селёдка, иваси, мясо, птица, рыба и особенно говяжья печень.

Если говорить абстрактно, то в икре есть полезные вещества, ведь они нужны для роста малька. Но с другой стороны, то, что нужно для его развития на первых этапах, это, по сути, — ничто для человека, дозы для него оказываются мизерными.