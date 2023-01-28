Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Правда ли, что черная икра особо полезна для здоровья

Ferra.ru

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Константин Спахов развеял миф об особенной пользе чёрной, равно как и красной икры для людей, перенесших различные заболевания.

Правда ли, что черная икра особо полезна для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На самом деле чёрная икра не так полезна: в ней есть полезные вещества, но их ничтожно мало для пользы человеческому организму. Той дозы полезных веществ, которые содержатся в икре, хватит для развития малька. Ни для чего другого чёрная икра, как и красная, не нужна.

Поэтому употреблять чёрную и красную икру стоит как деликатес, а не для пользы организму.

Врач отметил, что кратно полезнее селёдка, иваси, мясо, птица, рыба и особенно говяжья печень.

Если говорить абстрактно, то в икре есть полезные вещества, ведь они нужны для роста малька. Но с другой стороны, то, что нужно для его развития на первых этапах, это, по сути, — ничто для человека, дозы для него оказываются мизерными.

В 100 г селедки Омега-3 примерно в два с половиной раза больше, а в иваси больше в пять-шесть раз. В мясе, птице, рыбе и особенно в говяжьей печени 25-30 дневных норм витамина В12 (в икре — одна норма). Большинства других полезных веществ в икре от двух до шести процентов дневной нормы, это мало.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители