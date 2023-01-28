8 смертоносных пищевых привычек

У каждого человека есть много пищевых привычек. Некоторые достались от родителей, а некоторые мы получили уже во взрослой жизни и привычно воспринимаем как единственно правильное. Но совсем не всё, к чему мы привыкли, полезно на самом деле. Например, есть с хлебом, завтракать только кашей и пить много минеральной воды, оказывается, вредно, рассказали врачи.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Завтракать только кашей

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Да-да, постоянно есть только кашу по утрам не так уж и полезно.

По словам врача-диетолога Оксаны Выдри, цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака. Но если у вас есть нарушения углеводного обмена — избыточный вес, сахарный диабет — и заболевания желудочно-кишечного тракта, то кашу на завтрак лучше не есть.

Диетолог Анна Лис считает, что на завтрак лучше выбирать сочетание белков и жиров, например яйцо с лососем или авокадо. Можно добавить в завтрак шпинат или огурец. Также отличный вариант — яйцо с помидором или творог с маложирной сметаной.

Есть с хлебом

В России привыкли есть с хлебом, потому что когда то в стране был небольшой выбор продуктов, а хлеб хорошо насыщал, рассказала Выдря. Но сейчас хлеб уже не тот: его делают из муки высшего сорта с различными ненужными добавками.

Белый хлеб не несёт человеческому организму ничего полезного, зато имеет прямое отношение к повышению уровня сахара и инсулина в крови, а от этого растёт живот. А ещё от выпечки появляются газы в желудке, рассказала диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК Тамара Крамченинова. У любителей хлеба также бывают и нарушения всасывания элементов. Они, как и проблемы с обменом веществ, приводят к лишнему весу, ухудшению состояния кожи, угрям и проблемам с волосами.

Ржаной хлеб, конечно, полезней, чем белый, сказала врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. В нём больше витаминов, но, к сожалению, больше и пекарских дрожжей. Но у него тоже есть противопоказания: это гастриты, язвенная болезнь и панкреатопатия.

Слишком много воды из супермаркета

Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева предупредила, что, налегая на воду из супермаркета, люди особо не улучшают здоровье, потому что такая вода сильно насыщена углекислотой. Она стимулирует выработку соляной кислоты, а это чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Не есть после шести

Психолог Анна Никитина предупредила, что в большинстве случаев такие жёсткие самоограничения приводят к срывам и к разочарованиям. По её словам, отказ от еды после 18:00 относится к диетическому поведению и провоцирует срыв, либо человека ждет состояние вечного недовольства из-за ограничений. А ещё, возможно, он будет стремится успеть плотно наесться до шести — ничего хорошего из этого не выйдет.

Переедать вечером

Если перед сном съесть слишком много, организму будет трудно усваивать полезные вещества. А ещё процесс переваривания будет мешать нормально спать. Поэтому перед сном лучше отказаться от плотного ужина. Вместо него подойдёт стакан кефира или питьевого йогурта.

Есть много сырых овощей

Овощи — вещь полезная, отметила Александра Яковлева, но не все одинаково полезны. При некоторых хронических болезнях желудочно-кишечного тракта не нужно есть некоторые корнеплоды, листья и стебли овощей. Вместо этого лучше есть овощи, подвергшиеся термической обработке.

«Заедать» плохое настроение

Многие люди любят есть, чтобы улучшить настроение. Это называется импульсивное питание, когда человек хочет есть просто из-за того что у него определённое состояние. Так случайно можно съесть что-то вредное. В стрессовом заедании нет ничего страшного, пока оно не стало привычкой. А если такая привычка появилась, она может привести к изменению пищевого поведения, набору лишнего веса и проблемам со здоровьем.

Выпивать два литра воды в день