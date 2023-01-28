Диетолог объяснила, как появляются фобии в еде

Фобии в еде часто возникают из-за повышенного уровня тревожности и противоречивой информации о продуктах. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

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Вторая причина фобии – множество противоречивой информации в СМИ о еде.

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"Есть страшилки, что в каких-то продуктах может содержаться некое опасное вещество. Людей это тоже пугает, потому что они переживают за свое здоровье", – объяснила врач.

Специалист привела в пример недавнее исследование о красном мясе, которое якобы вызывает онкологические заболевания. Но на самом деле выводы работы были интерпретированы неверно.

"В этих исследованиях был такой результат, что если съедать более 500 граммов переработанного красного мяса в неделю, то действительно это может повышать данные риски", – рассказала Марина Макиша в интервью программе "Доктор 24".

Однако в работе речь шла о полуфабрикатах – сосисках и колбасе, подчеркнула врач. По ее словам, красное мясо, наоборот, полезно и необходимо для организма. Те, кто совсем отказывается от него, чаще страдают анемией, предупредила диетолог. Также может возникнуть ихтиофобия – боязнь рыб.

"Зачастую дети не любят ее, потому что боятся подавиться костями. И у многих этот страх остается на всю жизнь. Они даже не осознают этого, но боятся есть рыбу именно из-за костей", – объяснила эксперт.

По словам диетолога, количество опасных микроэлементов зависит от возраста рыбы. Чем она старше, тем больше частиц в ней может находиться. Кроме того, имеют значения регионы вылова.

"В той рыбе, которая приходит к нам на рынок из азиатских морей, с китайского производства, чаще всего выявляют какие-то тяжелые металлы. Потому что сама вода там более загрязненная. А вот, например, если брать Северный океан, там экология намного лучше. И потому рыба там гораздо чище сама по себе", – отметила Марина Макиша.

Из-за ихтиофобии организм может недополучить важное питательное вещество – омегу-3.

"Оно необходимо для нервной системы, головного мозга, профилактики онкологических, нейродегенеративных заболеваний, таких как Паркинсон и Альцгеймер. Это действительно очень важный компонент питания для нас, содержится он в основном только в морской рыбе", – рассказала специалист.