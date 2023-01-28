Названы самые полезные зимние продукты

В холодное время наш рацион меняется: мы едим гораздо меньше свежих овощей, фруктов и зелени, зато налегаем на крупы, мясо, бобовые и консервированные овощи. Эксперт ведомства Юлия Зотова перечислила семь продуктов, которые будут особенно полезны в зимнем рационе.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Мясо

Выбирайте говядину, курицу и индейку. Мясо — основной источник животного белка и железа. Белок незаменим во всех обменных процессах, а железо строит один из важнейших белков — гемоглобин. А ещё в мясе много витамина D, которого зимой как раз часто не хватает.

Рыба и морепродукты

В приоритете морская рыба — сельдь, скумбрия, лосось, горбуша и тунец. Не менее полезны в рационе креветки, кальмары и мидии. Помимо белка, в них есть полезные жирные кислоты омега-3, витамины А, D, Е и важные микроэлементы — йод, цинк и хром. Всё это полезно и для обмена веществ, и для красоты, и для здоровья сердца и щитовидки.

Цитрусовые

Все знают, что апельсин, мандарин и грейпфрут — незаменимые источники витамина С. Аскорбиновая кислота и для профилактики простуд полезна, и состояние кожи улучшает. Но не только этим витамином богаты цитрусы. В них есть ещё витамины А и Е, которые, например, защищают нас от токсинов.

Авокадо

Этот фрукт считается самым полезным и питательным. Состав у него действительно загляденье. В нём и полезные омега-3 и омега-6, и витамины А и группы В, и магний с калием, и фолиевая и пантотеновая кислоты. Авокадо полезно есть для профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой и для красоты — кожа от него становится более увлажнённой и гладкой.

Хурма

Ещё один традиционный зимний фрукт. Хурма — источник мощных актиоксидантов ликопина и лютеина, а также танинов, которые оказывают противовирусное действие. Тыква В ней есть пектин, витамины С и А и кальций. Добавьте её в рацион для укрепления общего иммунитета. А ещё она полезна для работы кишечника.

Лук и чеснок