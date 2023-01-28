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57 минут назад

Диетолог Макиша рассказала, что пищевые фобии появляются из-за тревожности

Мария Каткова

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, почему у людей появляются пищевые фобии. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог раскрыла механизм появления пищевых фобий
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам специалиста, фобии могут появляться из-за повышенной тревожности, это связано с работой нервной системы человека. В таком случае он боится что-либо есть, так как уверен в своем последующем отравлении этой пищей.

Также у людей бывают фобии, вызванные информацией в СМИ. В качестве примера диетолог привела исследование, которое гласило, что красное мясо вызывает рак. На самом деле, речь шла об определенном употреблении количества мяса в неделю, а также исключительно о полуфабрикатах: сосисках, колбасе.

Еще один вид фобии вызван детскими травмами. Например, некоторые дети в детстве давятся костями из рыбы. Эти воспоминания тянутся с ними всю жизнь, поэтому рыбу они не едят.

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Все пищевые фобии чреваты недополучение витаминов. Например, люди, которые не едят красное мясо, чаще страдают анемией. А те, кто отказывается от рыбы, не получают омегу-3.

Ранее сообщалось, что эксперт по питанию назвала самый полезный вид хлеба.

Еда,
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