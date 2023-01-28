Медики раскрыли полезные свойства киви для иммунной системы

Употребление киви положительно влияет на укрепление иммунной системы. Об этом рассказали медики из Ливана.
Этот фрукт является хорошим источником антиоксидантов. Именно эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая развитие рака. Помимо этого, плоды богаты витамином С, который улучшает состояние иммунной системы и защищает клетки ДНК от повреждений.
Специалисты рекомендовали употреблять киви при беременности. Фрукт содержит ряд веществ, которые помогают женщинам и способствуют сохранению плода. Также он предотвращает проблемы с пищеварением, передает Al Mayadeen.