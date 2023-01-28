Медики раскрыли полезные свойства киви для иммунной системы

Употребление киви положительно влияет на укрепление иммунной системы. Об этом рассказали медики из Ливана.

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Этот фрукт является хорошим источником антиоксидантов. Именно эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая развитие рака. Помимо этого, плоды богаты витамином С, который улучшает состояние иммунной системы и защищает клетки ДНК от повреждений.