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40 минут назад

Диетологи Бен-Ашер и Зумпано перечислили полезные свойства яблок

Слово и Дело

Некоторые фрукты, благодаря их полезности, следует есть каждую неделю. К таковым относятся и яблоки, заявили диетологи Джулия Зумпано из Кливлендской клиники и Лон Бен-Ашер из Центра долголетия Притикина в Майами.

Диетологи Бен-Ашер и Зумпано перечислили полезные свойства яблок
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам экспертов, яблоки станут не только источником растворимой и нерастворимой клетчатки, но также снизят риск развития рака. Американские диетологи рекомендовали употреблять эти фрукты людям, страдающим диабетом и сердечными болезнями, пишет MedicalXpress.

Зумпано и Бен-Ашер также посоветовали включить в рацион авокадо и бананы. Первый фрукт способен улучшить состояние кожи, волос, ногтей и укрепить иммунную систему, а второй — пригодится спортсменам, поскольку ускоряет восстановление после активных физических нагрузок и избавляет от чувства голода.

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