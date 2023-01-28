Диетологи Бен-Ашер и Зумпано перечислили полезные свойства яблок

Некоторые фрукты, благодаря их полезности, следует есть каждую неделю. К таковым относятся и яблоки, заявили диетологи Джулия Зумпано из Кливлендской клиники и Лон Бен-Ашер из Центра долголетия Притикина в Майами.

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По словам экспертов, яблоки станут не только источником растворимой и нерастворимой клетчатки, но также снизят риск развития рака. Американские диетологи рекомендовали употреблять эти фрукты людям, страдающим диабетом и сердечными болезнями, пишет MedicalXpress.