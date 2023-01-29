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2 часа назад

Роскачество назвало опасные при аритмии продукты

Секрет Фирмыиещё 1

Роскачество назвало опасные при аритмии продукты. Ощущение перебоев в биении сердца, чувство замирания, одышка, страх… Признаки аритмии не несут в себе ничего приятного. Поэтому сталкивающимся с этим недугом полезно будет подкорректировать своё питание. Многое из рациона убирать не придётся. Но любители кофе и мяса могут расстроиться.

Роскачество назвало опасные при аритмии продукты
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Для лучшего самочувствия страдающим аритмией советуют пересмотреть масштабы потребления нескольких продуктов.

Поменьше красного мяса. Насыщенные жиры в говядине, свинине и баранине повышают уровень «плохого» холестерина. Это может привести к развитию аритмии и сердечных заболеваний и повысить риск инсульта.

Грейпфруты их сок содержат химические вещества, увеличивающие вероятность побочных эффектов от лекарств для контроля сердечного ритма. Поэтому у своего врача лучше уточнить, стоит ли вам есть грейпфрут.

От кофе может подскочить артериальное давление и увеличиться частота сердечных сокращений, что в свою очередь также может спровоцировать приступы аритмии. Если очень любите, то пейте не более 2–3 небольших чашек в день.

Кофеин содержат и энергетики. Также в них ещё и другие ингредиенты, которые вызывают изменение сердечного ритма, причём побольше, чем кофе или крепкий чай.

Приступ аритмии могут вызвать и очень холодные напитки.

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