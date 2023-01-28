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2 часа назад

Кардиолог назвал продукт, снижающий холестерин

Секрет Фирмы

Кардиолог Кореневич: красный рис поможет снизить холестерин. Самый полезный рис — нешлифованный, при термической обработке он не теряет полезные вещества, минералы и витамины. А красный рис при этом ещё и практически с лекарственным действием. Но, как и в случае с таблетками, употреблять больше нужного не стоит. Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила почему.

Кардиолог назвал продукт, снижающий холестерин
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Помимо того, что красный рис содержит множество полезных веществ, так одно из них ещё и имеет свойство, как у лекарства для снижения холестерина из группы статинов, за счёт совпадающей химической формулы.

Однако на один рис надеяться не стоит. И не его поедание в больших количествах — тоже. Передозировка красным рисом так же опасна, как и передозировка статинов. Она может привести к тяжёлому токсического гепатиту — случаи уже были.

«Красный рис полезен для сосудов. Его можно и даже нужно включать в рацион как вкусный и полезный гарнир. Но использовать его вместо статинов так же глупо, как наносить плесень на раны», — отметила Анна Кореневич.

Кстати, красным рис получается благодаря тому, что его оболочка содержит растительные пигменты антоцианы. Как раз из-за них вода окрашивается в процессе варки именно в этот цвет.

Еда,Анна Кореневич,
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