Многие, кто собирается похудеть или садятся на диету, интересуются, от каких любимых продуктов и напитков придется отказаться. В статье давайте обговорим, можно ли пить кофе при похудении.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Если в двух словах, то да, кофе можно употреблять при похудении. Более того, вы легко можете вписать кофе в свою диету, так как сам по себе кофе имеет низкую калорийность и при этом дает дополнительную энергию. Но есть ряд нюансов, которые и обсудим ниже.

Видео дня

Низкая калорийность самого кофе — это факт. Но многие предпочитают пить кофе с сахаром, молоком и другими добавками. И если чистый кофе — это действительно низкокалорийный напиток, то 2–3 ложки сахара и сливок сделают из него уже достаточно калорийный напиток.

Поэтому при похудении лучше всего употреблять чистый кофе без всяческих добавок. А если уже хотите добавлять туда сахар или молоко, то не забывайте учитывать это при подсчете калорий.

Калорийность кофе

Клео.ру

Чтобы было понятнее, рассмотрим все это в цифрах.

Чашка обычного молотого кофе на 250 мл имеет крайне низкую калорийность -всего 2-3 ккал. Идеальный вариант при похудении.

Растворимый (гранулированный) кофе имеет чуть большую калорийность - около 15-17 ккал на ту же самую чашку.

Далее больше. Например, 50 мл молока содержит 25 ккал, при жирности молока 2,5%. Если добавлять сливки, то калорийность будет еще выше, так как сливки жирнее. В 10 граммах сахара - примерно 40 ккал, а это всего две чайных ложки, без горки.

Поэтому такие напитки, как Латте или капучино будут очень калорийны. Одна чашка такого напитка легко может добавить вам 200–250 ккал. А если такой напиток еще и закусить тортиком, то сами понимаете.

Вот и получается такая ситуация. Сам по себе кофе практически не имеет калорий. Но так как его любят употреблять с различными добавками, то очень легко превысить дневную норму калорий.

Плюсы кофе при похудении

Мы уже разобрались, что сам по себе кофе — это очень низкокалорийный продукт. Давайте теперь рассмотрим его преимущества при похудении. А они действительно есть:

Повышение метаболизма. Кофеин, содержащийся в кофе, помогает увеличить метаболизм вашего организма, что поможет вам сжигать больше калорий. Ускорение расщепления жиров. Исследования показывают, что кофеин может ускорить расщепление жиров, что соответственно способствует к уменьшению лишнего веса. Снижение аппетита. Кофеин поможет вам избежать переедания и поддерживать здоровую диету. Дополнительная энергия. Кофеин сделает вас более активным и даст энергию, чтобы вести активный образ жизни.

Итог