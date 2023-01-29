Можно ли пить чай с молоком

Наверняка ни для кого не секрет, что традиция смешивать чай с молоком - появилась очень давно. Но насколько это вредно? И можно ли вообще пить чай с молоком. Давайте разбираться.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Сам по себе чай с молоком - это довольно полезный напиток, который содержит множество полезных веществ. Но в таком сочетании он может тяжело усваиваться организмом. Все дело в животном белке и горячем чае - они образуют тяжелые соединения. Такую комбинацию не каждому желудку под силу переварить. Отсюда может быть тяжесть в животе, вздутие и другие неприятные симптомы.

Но если у вас организм справляется с такой комбинацией, то тогда можно не переживать и смело употреблять чай с молоком. Так как в целом чай с молоком оказывает положительное воздействиее на здоровье. Ниже рассмотрим плюсы и минусы чая с молоком.

Польза чая с молоком

Содержит полезные питательные вещества.

Улучшает кровообращение, тем самым уменьшая риск сердчечно-сосудистых заболеваний.

Предотвращает анемию.

Укрепляет иммунитет, что позволяет организму лучше сопротивляться инфекциям.

Здесь важно отметить, что употребление чая должно быть умеренным. Ведь в чае содержится кофеин. Слишком большое количество кофеина может привести к нежелательным последствиям.

Вред чая с молоком

Большое содержание калорий, соли и жира.

Плохая усваиваемость.

Возможная непереносимость лактозы.

Как видите, минусов не так много. К тому же первый минус про калории и жир актуален только, если употреблять в больших количествах - а именно литрами хлестать чай.

А непереносимость - это уже индивидуально у каждого человека. Если у вас организм спокойно усваивает чай с молоком - значит вам повезло и можно не переживать по этому поводу.

Итог