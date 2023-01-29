Можно ли пить чай с молоком

Наверняка ни для кого не секрет, что традиция смешивать чай с молоком - появилась очень давно. Но насколько это вредно? И можно ли вообще пить чай с молоком. Давайте разбираться.
Сам по себе чай с молоком - это довольно полезный напиток, который содержит множество полезных веществ. Но в таком сочетании он может тяжело усваиваться организмом. Все дело в животном белке и горячем чае - они образуют тяжелые соединения. Такую комбинацию не каждому желудку под силу переварить. Отсюда может быть тяжесть в животе, вздутие и другие неприятные симптомы.
Но если у вас организм справляется с такой комбинацией, то тогда можно не переживать и смело употреблять чай с молоком. Так как в целом чай с молоком оказывает положительное воздействиее на здоровье. Ниже рассмотрим плюсы и минусы чая с молоком.
Здесь важно отметить, что употребление чая должно быть умеренным. Ведь в чае содержится кофеин. Слишком большое количество кофеина может привести к нежелательным последствиям.
Как видите, минусов не так много. К тому же первый минус про калории и жир актуален только, если употреблять в больших количествах - а именно литрами хлестать чай.
А непереносимость - это уже индивидуально у каждого человека. Если у вас организм спокойно усваивает чай с молоком - значит вам повезло и можно не переживать по этому поводу.
Теперь вы знаете, что чай с молоком пить можно. Главное, чтобы у вас организм спокойно справлялся с такой комбинацией. Ну и надо знать меру во всем.