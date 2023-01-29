Как приготовить ризотто с грибами дома: видео

Ризотто с грибами – классическое блюдо итальянской кухни, которое можно назвать серьезным конкурентом пасты. Его кремообразная текстура и деликатный вкус придутся по душе почти всем. С ингредиентами для ризотто тоже не должно возникнуть проблем, ведь шампиньоны доступны круглый год.
Блогер @_easycook_ поделилась подробным рецептом простого приготовления ризотто дома.
Ингредиенты:
Чтобы рис получился мягким, его нужно предварительно обжарить на раскаленной сковороде, после чего потушить с белым вином. Выпаривание помогает добиться кремовой структуры риса за счет дополнительного выделения крахмала.
Подробный рецепт смотрите в видео.
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