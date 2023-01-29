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31 минуту назад

Как приготовить ризотто с грибами дома: видео

Мира Маркина

Ризотто с грибами – классическое блюдо итальянской кухни, которое можно назвать серьезным конкурентом пасты. Его кремообразная текстура и деликатный вкус придутся по душе почти всем. С ингредиентами для ризотто тоже не должно возникнуть проблем, ведь шампиньоны доступны круглый год.

Блогер @_easycook_ поделилась подробным рецептом простого приготовления ризотто дома.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны
  • Рис
  • Лук
  • Сливочное масло
  • Чеснок
  • Белое вино
  • Овощной бульон
  • Твердый сыр

Чтобы рис получился мягким, его нужно предварительно обжарить на раскаленной сковороде, после чего потушить с белым вином. Выпаривание помогает добиться кремовой структуры риса за счет дополнительного выделения крахмала.

Подробный рецепт смотрите в видео.

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