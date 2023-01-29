Шеф-повар объяснил, как готовить классическую солянку

Главное в правильной солянке — минимум четыре вида мяса, которые сочетаются и дополняют друг друга. Рецептом сборной мясной солянки с "Газетой.ру" поделился шеф-повар Александр Аношкин.

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Чтобы приготовить авторскую солянку от Аношкина, понадобятся говядина на кости, репчатый лук, морковь, соленые огурцы, томатная паста, каперсы, маслины, варено-копченая колбаса, сосиски, окорок, копченая курица, копченая говядина, огуречный рассол, сахар, растительное масло, соль и перец.

"Первым делом нужно сварить наваристый бульон для солянки. Залог успеха — правильное мясо. Я советую брать говядину — мякоть или мясо на косточке, и варить на маленьком огне не менее часа после закипания", — посоветовал шеф-повар.

Мясо, целую морковку и луковицу нужно залить водой и поставить вариться на среднем огне. Когда бульон закипит, снять пену и варить под крышкой минимум час. Пока варится бульон, нарезать лук, морковь и соленые огурцы.

"Перед тем, как добавлять в бульон соленые огурцы, обязательно снимите с них кожуру, чтобы они как следует разварились", — порекомендовал Аношкин.

Нарезанные овощи необходимо обжарить на растительном масле: сначала лук, потом морковь, затем соленые огурцы. К ним добавить томатную пасту, сахар, стакан огуречного рассола, а затем накройте сковороду крышкой и тушить на медленном огне, пока огурцы не размягчатся.