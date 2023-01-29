Чем отличаются соленые, квашеные и моченые продукты

Роспотребнадзор назвал отличия солёных, квашеных и мочёных продуктов. При том что результат разных способов заготовок на зиму в банках выглядит примерно одинаково, способы их создания имеют отличия. Но каждый происходит не без участия кислоты. Хотя, например, при квашении идёт естественный процесс брожения, а при мариновании кислота добавляется нами самими.
Соление, квашение и мочение принято считать традиционными методами заготовки впрок овощей, грибов, фруктов и ягод. И из всех видов консервации в них больше пользы для организма.
Для квашения продукт посыпают солью, она вытягивает из него сок, а дальше уже капуста или другой овощ доходит в естественном рассоле. Образующаяся при этом молочная кислота при употреблении уменьшает размножение вредных микроорганизмов в кишечнике и укрепляет иммунитет.
В процессе мочения вместе с молочной кислотой участвуют спиртовые дрожжи. Вымачивают, как правило, ягоды и фрукты.
Для засолки используют большое количество соли, при этом часто требуется приготовление рассола, чтобы просто залить им овощи. Например, помидоры или огурчики.
Для всех видов заготовок желательно брать обычную поваренную соль. Йодированная же подавляет развитие бактерий, благодаря которым происходит брожение, к тому же есть вероятность, что рассол помутнеет.