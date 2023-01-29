Чем отличаются соленые, квашеные и моченые продукты

Роспотребнадзор назвал отличия солёных, квашеных и мочёных продуктов. При том что результат разных способов заготовок на зиму в банках выглядит примерно одинаково, способы их создания имеют отличия. Но каждый происходит не без участия кислоты. Хотя, например, при квашении идёт естественный процесс брожения, а при мариновании кислота добавляется нами самими.

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Соление, квашение и мочение принято считать традиционными методами заготовки впрок овощей, грибов, фруктов и ягод. И из всех видов консервации в них больше пользы для организма.

Для квашения продукт посыпают солью, она вытягивает из него сок, а дальше уже капуста или другой овощ доходит в естественном рассоле. Образующаяся при этом молочная кислота при употреблении уменьшает размножение вредных микроорганизмов в кишечнике и укрепляет иммунитет.

В процессе мочения вместе с молочной кислотой участвуют спиртовые дрожжи. Вымачивают, как правило, ягоды и фрукты.

Для засолки используют большое количество соли, при этом часто требуется приготовление рассола, чтобы просто залить им овощи. Например, помидоры или огурчики.