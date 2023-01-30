Четыре фрукта для здоровья почек

Сейчас люди стараются особенно заботиться о своём здоровье и следить за питанием. Вот какие фрукты помогут поддержать здоровье почек.

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Если вы станете регулярно есть эти фрукты, то ваши почки точно скажут вам «спасибо».

Виноград

Этот продукт помогает улучшить пищеварение, укрепить здоровье селезёнки, способствует секреции жидкостей в организме. Благотворно он влияет и на почки.

Снежная груша

Обычно такую грушу выращивают в Китае - в Синьцзяне. Этот фрукт отличается высокой питательной ценностью. При регулярном его употреблении облегчаются процессы дефекации и мочеиспускания, устраняется воспаление. Если вы хотите улучшить работу почек, то лучше всего вам пить свежий грушевый сок.

Бананы

В бананах много калия и витамина В. Однако если у вас воспаление почек, то лучше откажитесь от этих фруктов или употребляйте их меньше. Из-за калия, который входит в состав бананов, могут усугубиться симптомы нефрита.

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