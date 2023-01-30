Четыре фрукта для здоровья почек

Сейчас люди стараются особенно заботиться о своём здоровье и следить за питанием. Вот какие фрукты помогут поддержать здоровье почек.
Если вы станете регулярно есть эти фрукты, то ваши почки точно скажут вам «спасибо».
Этот продукт помогает улучшить пищеварение, укрепить здоровье селезёнки, способствует секреции жидкостей в организме. Благотворно он влияет и на почки.
Обычно такую грушу выращивают в Китае - в Синьцзяне. Этот фрукт отличается высокой питательной ценностью. При регулярном его употреблении облегчаются процессы дефекации и мочеиспускания, устраняется воспаление. Если вы хотите улучшить работу почек, то лучше всего вам пить свежий грушевый сок.
В бананах много калия и витамина В. Однако если у вас воспаление почек, то лучше откажитесь от этих фруктов или употребляйте их меньше. Из-за калия, который входит в состав бананов, могут усугубиться симптомы нефрита.
За счёт высокого содержания витамина С он очищает почки от вредных веществ.