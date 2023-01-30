Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
43 минуты назад

Четыре фрукта для здоровья почек

Ferra.ruиещё 1

Сейчас люди стараются особенно заботиться о своём здоровье и следить за питанием. Вот какие фрукты помогут поддержать здоровье почек.

Четыре фрукта для здоровья почек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы станете регулярно есть эти фрукты, то ваши почки точно скажут вам «спасибо».

Виноград

Этот продукт помогает улучшить пищеварение, укрепить здоровье селезёнки, способствует секреции жидкостей в организме. Благотворно он влияет и на почки.

Снежная груша

Обычно такую грушу выращивают в Китае - в Синьцзяне. Этот фрукт отличается высокой питательной ценностью. При регулярном его употреблении облегчаются процессы дефекации и мочеиспускания, устраняется воспаление. Если вы хотите улучшить работу почек, то лучше всего вам пить свежий грушевый сок.

Бананы

В бананах много калия и витамина В. Однако если у вас воспаление почек, то лучше откажитесь от этих фруктов или употребляйте их меньше. Из-за калия, который входит в состав бананов, могут усугубиться симптомы нефрита.

Киви

За счёт высокого содержания витамина С он очищает почки от вредных веществ.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители