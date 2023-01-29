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1 час назад

Эти 5 продуктов можно добавлять к каждому приёму пищи для похудения

Ferra.ruиещё 1

Диетолог назвал пять продуктов, которые можно смело добавлять в каждый приём пищи и не бояться располнеть.

5 продуктов полезных для похудения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Крестоцветные овощи

Брокколи и брюссельская капуста содержат мало калорий и углеводов, а также богаты насыщающей клетчаткой.

2. Авокадо

Согласно исследованиям, добавление половины авокадо в обед может вызвать чувство сытости в течение трёх-пяти часов после еды.

3. Цельнозерновые продукты

Они содержат много клетчатки и питательных веществ, а значит обеспечивают вас чувством сытости.

4. Орехи и семена

Являются богатым источником здорового противовоспалительного жира, растительного белка и клетчатки.

5. Жирная рыба

Жирная рыба содержит много белка, но относительно низкокалорийна и богата полезными для сердца жирами.

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