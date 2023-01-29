5 продуктов полезных для похудения

Диетолог назвал пять продуктов, которые можно смело добавлять в каждый приём пищи и не бояться располнеть.

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1. Крестоцветные овощи

Брокколи и брюссельская капуста содержат мало калорий и углеводов, а также богаты насыщающей клетчаткой.

2. Авокадо

Согласно исследованиям, добавление половины авокадо в обед может вызвать чувство сытости в течение трёх-пяти часов после еды.

3. Цельнозерновые продукты

Они содержат много клетчатки и питательных веществ, а значит обеспечивают вас чувством сытости.

4. Орехи и семена

Являются богатым источником здорового противовоспалительного жира, растительного белка и клетчатки.

5. Жирная рыба