Продукты, богатые углеводами, которые не заставят вас располнеть

Многие «эксперты» советуют перейти на низкоуглеводную диету ради похудения. Однако углеводы не стоит демонизировать – они тоже нужны организму. Издание Eat this, not that! перечислило продукты, в которых содержание углеводов высоки, но они очень полезны для здоровья.
1. Хлеб и макароны
Не забудьте выбрать хлеб и макароны, приготовленные из цельного зерна.
2. Яблоки и груши
Фрукты богаты клетчаткой, водой и питательными веществами. Они даже помогают уменьшить нашу тягу к сладкому.
3. Овсяная каша
Метаанализ исследований показал, что у диабетиков 2 типа снижается уровень глюкозы в крови натощак после употребления овсянки.
4. Свёкла
Свёкла содержит множество питательных микроэлементов, обеспечивает 20% ежедневных потребностей в фолиевой кислоте.
5. Картофель
Его следует охладить перед едой, чтобы крахмал стал перевариваться кишечными бактериями.
6. Батат
Сладкий картофель полон бета-каротина , который в нашем организме превращается в витамин А.
7. Нут и чечевица
Бобовые в целом хороший источник питательных веществ.
8. Бананы
Они богаты калием, снижающим артериальное давление.
9. Киноа
Эта крупа очень богата клетчаткой.
10. Черника и малина
Из ягод можно получить много витаминов.