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1 час назад

Эти продукты с высоким содержанием углеводов не заставят вас располнеть

Ferra.ru

Многие «эксперты» советуют перейти на низкоуглеводную диету ради похудения. Однако углеводы не стоит демонизировать – они тоже нужны организму. Издание Eat this, not that! перечислило продукты, в которых содержание углеводов высоки, но они очень полезны для здоровья.

Продукты, богатые углеводами, которые не заставят вас располнеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Хлеб и макароны

Не забудьте выбрать хлеб и макароны, приготовленные из цельного зерна.

2. Яблоки и груши

Фрукты богаты клетчаткой, водой и питательными веществами. Они даже помогают уменьшить нашу тягу к сладкому.

3. Овсяная каша

Метаанализ исследований показал, что у диабетиков 2 типа снижается уровень глюкозы в крови натощак после употребления овсянки.

4. Свёкла

Свёкла содержит множество питательных микроэлементов, обеспечивает 20% ежедневных потребностей в фолиевой кислоте.

5. Картофель

Его следует охладить перед едой, чтобы крахмал стал перевариваться кишечными бактериями.

6. Батат

Сладкий картофель полон бета-каротина , который в нашем организме превращается в витамин А.

7. Нут и чечевица

Бобовые в целом хороший источник питательных веществ.

8. Бананы

Они богаты калием, снижающим артериальное давление.

9. Киноа

Эта крупа очень богата клетчаткой.

10. Черника и малина

Из ягод можно получить много витаминов.

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