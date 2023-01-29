Роспотребнадзор назвал самые богатые пробиотиками продукты

Роспотребнадзор назвал йогурт и кимчи самыми богатыми пробиотиками продуктами. Иногда микрофлора нашего организма нарушается, и перевес оказывается на стороне патогенных микрооганизмов. Возникает так называемый дисбактериоз — вздутие и тяжесть в животе, нарушение стула, слабость. Тут на помощь приходят пробиотики. Хорошая новость в том, что их можно найти в самых обычных продуктах.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Йогурт

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Кисломолочные продукты — самые доступные поставщики полезных бактерий. Йогурт в рационе положительно сказывается на работе пищеварительной системы. Плюс в том, что его можно есть даже людям с непереносимостью лактозы, потому что бактерии превращают часть её в молочную кислоту. Правда, полезны не все йогурты, а только те, в которых есть активная или живая культура и нет добавленного сахара.

Кефир

Этот кисломолочный напиток получают из молока, добавляя туда симбиоз нескольких видов микроорганизмов — молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей. Кефир полезен для костей, желудочно-кишечного тракта и защищает от некоторых инфекций. Как и йогурт, его могут употреблять люди с непереносимостью лактозы.

Квашеная капуста

Правда, не любая. Та, которую делают с помощью маринада на основе уксуса — не вариант. А вот капуста, которую сквашивают молочнокислыми бактериями, — идеальный источник пробиотиков. Помимо того, в ней полно клетчатки, есть витамины группы В, витамины С и К, а также натрий, железо и марганец.

Кимчи

В этом блюде китайской кухни есть разные молочнокислые бактерии, помогающие пищеварению, например Lactobacillus kimchii. Кроме того, в кимчи много витаминов и минералов, в том числе витамин К, витамин В2 и железо.

Соленые огурцы

Только не те, которые маринуют с уксусом, в них никаких пробиотиков не будет. К плюсам солёных огурцов, помимо пробиотических свойств, можно отнести то, что в них мало калорий, зато много витамина К, который нужен для свёртываемости крови.

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