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52 минуты назад

Готовим котлеты в духовке лучше, чем на пару. Рецепт от шеф-повара

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Так блюдо получается ещё полезнее.

Готовим котлеты в духовке лучше, чем на пару
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ингредиенты

  • куриная грудка без кожи — 1 шт.;
  • окорочка без кожи — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 средняя луковица;
  • масло сливочное: 100 г;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

Шаг 1.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Шаг 2.

Пергамент расстелить на противень, а сверху выложить котлеты. Запекать 15–20 мин. Смазывать пергамент ничем не нужно.

По желанию можно приготовить полезный гарнир к куриным котлетам в духовке:
  • свежую цветную капусту разобрать на соцветья и промыть;
  • отварить в подсоленной воде пять-десять минут и запечь вместе с котлетами;
  • по готовности капусту заправить сливочным маслом;
  • при желании можно добавить свежерубленый чеснок и зелень.

Если капуста свежемороженая, то необходимо её разморозить, посолить и запечь в духовке, то есть пропустить этап варки.

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