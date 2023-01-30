Готовим котлеты в духовке лучше, чем на пару

Так блюдо получается ещё полезнее.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Ингредиенты
- куриная грудка без кожи — 1 шт.;
- окорочка без кожи — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 средняя луковица;
- масло сливочное: 100 г;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
Духовку разогреть до 180 градусов.
Пергамент расстелить на противень, а сверху выложить котлеты. Запекать 15–20 мин. Смазывать пергамент ничем не нужно.
По желанию можно приготовить полезный гарнир к куриным котлетам в духовке:
- свежую цветную капусту разобрать на соцветья и промыть;
- отварить в подсоленной воде пять-десять минут и запечь вместе с котлетами;
- по готовности капусту заправить сливочным маслом;
- при желании можно добавить свежерубленый чеснок и зелень.
Если капуста свежемороженая, то необходимо её разморозить, посолить и запечь в духовке, то есть пропустить этап варки.