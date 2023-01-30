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2 часа назад

Диетолог рассказала о методе похудения с помощью французской диеты

Vse42.ru

Российский диетолог Евгения Пегова рассказала, как похудеть "по-французски". В этом вопросе она подчеркнула важность изысканного вкуса еды.

Диетолог рассказала о методе похудения с помощью французской диеты
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала эксперт в области питания, одним из секретов французской диеты, позволяющей достичь стройности фигуры, является употребление блюд с изысканным вкусом.

– В первую очередь важен изысканный вкус еды. Французы считают, что всякая еда, которая изысканна и дарит наслаждение, приводит к тонкой талии, а если после обеда возникает тяжесть в желудке – стоит ждать лишние килограммы, – цитирует диетолога интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пегова объяснила, что такие блюда не хочется есть в слишком больших количествах, потому риск получить лишние килограммы снижается. Вместе с тем она обратила внимание на то, что французская диета не подразумевает отказ от сладостей и мучного. Однако при их употреблении важно соблюдение меры.

Кроме того, следует есть медленнее и не торопиться, чтобы обмен веществ не страдал. При выборе продуктов лучше отдать предпочтение цельнозерновым крупам, большому количеству овощей и фруктов, а также качественным мясу и рыбе.

Еда,
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