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21 минуту назад

Нутрициолог рассказала, какие каши защищают от онкологии

Вечерняя Москва

Каши на завтрак и в качестве гарнира включают в рацион многие люди. О пользе каш рассказала нутрициолог Любовь Андреева.

Нутрициолог рассказала, какие каши защищают от онкологии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Наибольшую пользу для здоровья могут принести чечевичная каша и каша из зеленой гречки. Их важно есть женщинам старшего возраста. В чечевице содержатся фитоэстрогены, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, помогают усваиваться коллагену. Это способствует укреплению костей, улучшению состояния волос и ногтей.

Также чечевица содержит кальций и магний. В состав красной чечевицы входят антоцианы и биофлавоноиды, которые отвечают за предупреждение онкологии.

Зеленая гречка полезна за счет большого количества антиоксидантов и омега-3, железа и калия, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого диетолог Лиза Афинская рассказала о пользе овсяной каши. В овсянке присутствуют витамин В1, магний, цинк, а также много клетчатки. Клетчатка способствует снижению уровня плохого холестерина, а также препятствует значительному повышению уровня сахара в крови, передает «Царьград».

Зеленая гречка полезнее привычной темной из-за того, что она не подвергается термической обработке и сохраняет в себе большее количество питательных веществ. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Еда,Елена Соломатина,Любовь Андреева,
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