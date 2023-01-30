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3 часа назад

Российский диетолог перечислила опасные при варикозе продукты

Vse42.ruиещё 1

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам, что следует исключить из рациона при варикозе, чтобы избежать тромбообразования.

Российский диетолог перечислила опасные при варикозе продукты
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик отметила, что при варикозе необходимо отказаться от пищи, провоцирующей повышенное тромбообразование. В этот список врач внесла трансжиры, а также сладкие и соленые продукты, передает издание "Москва 24".

– Трансжиры – это любые жареные блюда. Жарка на масле достаточно быстро образует трансжиры и сгущает кровь. Это всякие булочки, печенье, чипсы, пирожки, сухарики и прочее, где есть маргарин, где есть какой-то кулинарный жир, – рассказала Соломатина.

Она обратила внимание на то, что избыточное количество сахара и соли задерживает в организме жидкость и препятствует нормальному кровотоку. Следует помнить, что скрытые сахар и соль содержатся в полуфабрикатах, поэтому от соусов, блинов, фастфуда и колбасы лучше отказаться.

Еда,Елена Соломатина,
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