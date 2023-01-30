Врач рассказал о пользе горького шоколада

Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал о пользе горького шоколада.

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Эксперт пояснил, что это отличный продукт для эффективного расширения сосудов и снижения артериального давления.

Кроме того, горький шоколад оказывает антиоксидантное действие. Также известно, что продукт участвует в процессе снижения уровня холестерина и других атерогенных липопротеинов, помогает снизить риски развития инфаркта, стенокардии и инсульта.