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1 час назад

Кому может навредить авокадо

Вечерняя Москва

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, кому может навредить авокадо.

Кому может навредить авокадо
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, для начала нужно убедиться, что у человека нет аллергии и индивидуальной непереносимости авокадо. В противном случае после употребления продукта могут возникнуть такие симптомы, как зуд, крапивница и отек рта или горла.

Авокадо — довольно калорийный и жирный продукт. Если употреблять его в больших количествах, то можно набрать вес.

— Людям с ожирением следует употреблять авокадо в умеренных количествах, так как высокое содержание жира может усугубить это состояние, — отметила она в комментарии aif.ru.

Беременным женщинам также следует соблюдать осторожность при употреблении авокадо, поскольку некоторые исследования показали связь между высоким потреблением авокадо и низким весом ребенка при рождении.

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