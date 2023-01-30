Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, кому может навредить авокадо.
По словам эксперта, для начала нужно убедиться, что у человека нет аллергии и индивидуальной непереносимости авокадо. В противном случае после употребления продукта могут возникнуть такие симптомы, как зуд, крапивница и отек рта или горла.
Авокадо — довольно калорийный и жирный продукт. Если употреблять его в больших количествах, то можно набрать вес.
— Людям с ожирением следует употреблять авокадо в умеренных количествах, так как высокое содержание жира может усугубить это состояние, — отметила она в комментарии aif.ru.
Беременным женщинам также следует соблюдать осторожность при употреблении авокадо, поскольку некоторые исследования показали связь между высоким потреблением авокадо и низким весом ребенка при рождении.