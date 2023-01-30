Высоцкая поделилась рецептом шоколадно-миндального торта

Зима в самом разгаре и многим хочется по вечерам закутаться в теплый плед перед телевизором, заварить себе ароматного чая и полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Угадав желания подписчиков, рецептом шоколадно-миндального тортика поделилась актриса Юлия Высоцкая.
«Морозы возвращаются! Ну, а что вы хотели — только январь, и кто его знает, когда эта зима закончится», — пишет Юлия Высоцкая перед тем, как поделиться с поклонниками рецептом шоколадно-миндального торта.
Потрясающе вкусный и простой в приготовлении десерт порадует не только вас, но и ваших домочадцев.
Все. Можно налетать!