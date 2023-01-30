Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
42 минуты назад

Высоцкая поделилась рецептом шоколадно-миндального торта

Eva.ru

Зима в самом разгаре и многим хочется по вечерам закутаться в теплый плед перед телевизором, заварить себе ароматного чая и полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Угадав желания подписчиков, рецептом шоколадно-миндального тортика поделилась актриса Юлия Высоцкая.

Высоцкая поделилась рецептом шоколадно-миндального торта
Фото: Eva.ruEva.ru

«Морозы возвращаются! Ну, а что вы хотели — только январь, и кто его знает, когда эта зима закончится», — пишет Юлия Высоцкая перед тем, как поделиться с поклонниками рецептом шоколадно-миндального торта.

Потрясающе вкусный и простой в приготовлении десерт порадует не только вас, но и ваших домочадцев.

Вам понадобится
  • 200 очищенного миндаля
  • 200 г темного шоколада
  • 200 г сливочного масла
  • 4 яйца (белки и желтки отдельно)
  • 200 г сахарной пудры
Как готовить
  1. Духовку предварительно разогреть до 180℃.
  2. Форму диаметром 22 см смазать сливочным маслом.
  3. Выложить миндаль на противень и запекать 10 минут или пока не станет светло-коричневым, затем порубить его в крошку.
  4. Шоколад и сливочное масло растопить на водяной бане, так чтобы масса не подгорела, затем остудить ее.
  5. Желтки с сахаром взбить в пену. Белки взбить до мягких пиков.
  6. Соединить шоколадно-масляную массу со взбитыми желтками, перемешать, добавить измельченные орехи, затем ввести белки, перемешивая все венчиком.
  7. Выложить тесто в форму и выпекать в разогретой духовке 35-40 минут.
  8. Торт готов, когда у него появляется корочка, внутри он при этом должен остаться немного влажным.
  9. Накрыть торт кружевной салфеткой или специальным трафаретом и щедро посыпать сахарной пудрой, затем салфетку убрать.

Все. Можно налетать!

Еда,Юлия Высоцкая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители