5 идеальных завтраков для зимы

Они надолго подарят бодрость и сытость
Холод, ветер, темнота — зимой у организма множества причин для стресса. Как помочь себе? Начните с питания, пусть утро станет любимым временем дня, ведь оно приносит самый вкусный и очень полезный завтрак. Зимой он должен соответствовать нескольким принципам: быть теплым, чтобы помочь организму согреться, сытным и вызывать радость, ведь эндорфинов в холодное время года так не хватает.
Блюдо из яиц и овощей — отличное начало дня. Это источник белков, полезных жиров и клетчатки, необходимой для нормального пищеварения. Рецептов шакшуки множество, но классический включает лук, томаты, специи и яйца. Главное отличие от обычной яичницы с помидорами в том, что овощей должно быть больше, к тому же они должны протушиться почти до однородной массы, напоминающей соус.
Да, многие диетологи считают кашу спорным вариантом для завтрака, но зимой это блюдо поможет зарядиться энергией. Делайте кашу вкусной: добавляйте фрукты, корицу, орехи и мед. Такой завтрак поможет поддерживать нормальный уровень сахара в крови, обеспечит активную мозговую деятельность и бодрость.
Традиционный английский завтрак вряд ли можно считать здоровым: он слишком калорийный и содержит множество ингредиентов. Однако его более здоровый вариант для зимней погоды прекрасно подойдет: два яйца станут источником белка, пара полосок бекона подарят организму нужные жиры, а овощи, например, помидоры и перец, обеспечат клетчаткой.
Это блюдо конструктор, поэтому каждый может выбрать компоненты, которые ему по душе. Выбирайте цельнозерновой хлеб, добавляйте к нему белки — птицу, рыбу, творог, сливочный сыр, и, конечно, овощи или фрукты.
Еще один источник доступного белка — творог. Сырники тоже могут быть невероятно разнообразными: классическими, с добавлением фруктов, с зеленью и сыром. А в качестве топинга отлично подойдут греческий йогурт, сметана, мед, ягоды.