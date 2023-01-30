5 идеальных завтраков для зимы

Они надолго подарят бодрость и сытость

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Холод, ветер, темнота — зимой у организма множества причин для стресса. Как помочь себе? Начните с питания, пусть утро станет любимым временем дня, ведь оно приносит самый вкусный и очень полезный завтрак. Зимой он должен соответствовать нескольким принципам: быть теплым, чтобы помочь организму согреться, сытным и вызывать радость, ведь эндорфинов в холодное время года так не хватает.

Шакшука

Блюдо из яиц и овощей — отличное начало дня. Это источник белков, полезных жиров и клетчатки, необходимой для нормального пищеварения. Рецептов шакшуки множество, но классический включает лук, томаты, специи и яйца. Главное отличие от обычной яичницы с помидорами в том, что овощей должно быть больше, к тому же они должны протушиться почти до однородной массы, напоминающей соус.

Каша

Да, многие диетологи считают кашу спорным вариантом для завтрака, но зимой это блюдо поможет зарядиться энергией. Делайте кашу вкусной: добавляйте фрукты, корицу, орехи и мед. Такой завтрак поможет поддерживать нормальный уровень сахара в крови, обеспечит активную мозговую деятельность и бодрость.

По-английски

Традиционный английский завтрак вряд ли можно считать здоровым: он слишком калорийный и содержит множество ингредиентов. Однако его более здоровый вариант для зимней погоды прекрасно подойдет: два яйца станут источником белка, пара полосок бекона подарят организму нужные жиры, а овощи, например, помидоры и перец, обеспечат клетчаткой.

Тосты

Это блюдо конструктор, поэтому каждый может выбрать компоненты, которые ему по душе. Выбирайте цельнозерновой хлеб, добавляйте к нему белки — птицу, рыбу, творог, сливочный сыр, и, конечно, овощи или фрукты.

Сырники