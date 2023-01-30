Чем полезен для здоровья кофе с молоком

Всякий раз, когда бактерии, вирусы и другие чужеродные вещества попадают в организм, наша иммунная система реагирует. Эта реакция широко известна как воспаление. Известно также, что полифенолы полезны для человека, поскольку они помогают уменьшить окислительный стресс в организме, вызывающий воспаление.

В новом исследовании авторы изучили, как полифенолы ведут себя в сочетании с аминокислотами. Оказалось, что когда полифенол взаимодействует с аминокислотой, его ингибирующее действие на воспаление в иммунных клетках усиливается. Учёные также увидели, что реакция между полифенолами и белками происходит в кофейных напитках с молоком.