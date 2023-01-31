Названы самые полезные для здоровья орехи

Нутрициолог Юлия Ходос рассказала, употребление каких орехов принесет организму максимальную пользу.

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В беседе с журналистами специалист рассказала, что орехи богаты качественным белком, жирами и клетчаткой. Как отметила эксперт, грецкий орех является одним из самых полезных орехов благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, передает издание "Газета.ru".

– Грецкие орехи улучшают репродуктивное здоровье и способствуют росту и развитию младенцев. Поэтому беременным женщинам, молодым мамам и маленьким детям, когда они научатся безопасно переносить орехи, рекомендуется их регулярное употребление, – цитирует СМИ Ходос.

Также она добавила в список полезных орехов и бразильский. По ее словам, селен в его составе обеспечивает поддержку функции щитовидной железы, снижает уровень плохого холестерина и повышает хороший.

Кроме того, кедровые орехи тоже полезны для здоровья, так как защищают организм от рака поджелудочной железы и прямой кишки. Магний в их составе улучшает настроение и оказывает успокаивающее действие.