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9 минут назад

Раскрыта  польза морской капусты

СОВА

Специалисты Роскачества рассказали, в чем польза морской капусты, а также кому ее лучше не употреблять.

Раскрыта польза морской капусты
Фото: СОВАСОВА

По словам экспертов, морскую капусту с привычным овощем объединяет только название.

На самом деле это водоросли из рода ламинария, которые в Японии с древних времен считаются одним из самых полезных продуктов.

Специалисты рекомендуют есть морскую капусту, если человеку нужно нормализовать вес или работу кишечника. Также она помогает замедлять процессы старения, поддерживать щитовидную железу и регулировать уровень сахара в крови.

Однако, по мнению специалистов, несмотря на весь перечень полезных свойств, морская капуста все-таки может нанести вред организму, если у человека имеются определённые заболевания.

Так, в первую очередь, ее нужно исключить при гипертиреозе.

Еда,
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