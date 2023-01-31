Названа польза бананов в холодное время года

Специалисты советуют использовать бананы в качестве перекуса. Особенно полезен этот фрукт зимой, поскольку он помогает справиться с сезонной хандрой.

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Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, бананы содержат много углеводов. Калий, входящий в состав плода, помогает поддержать сердечно-сосудистую и мышечную системы. По словам специалистов, в 100 г мякоти может быть до 340 мг полезного вещества.

Банан – один из самых эффективных «продуктов-антидепрессантов». Содержащиеся в нем аминокислоты в организме превращаются в серотонин, который также известен как «гормон счастья». Это вещество играет ключевую роль в нормализации сна. Кроме того, серотонин поднимает настроение и улучшает когнитивные способности.

В 100 г мякоти содержится 11% от рекомендуемой нормы аскорбиновой кислоты и 19% от суточной нормы витамина В6. Перечисленные соединения необходимы для нормальной работы иммунной и нервной систем. Бананы насыщают организм витаминами А и Е, которые борются с различными повреждениями.

Врачи советуют есть бананы пациентам с сахарным диабетом. Дело в том, что клетчатка и растворимые пищевые волокна способствуют снижению уровня глюкозы.