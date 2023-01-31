Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Названа польза бананов в холодное время года

Волгоградская правда

Специалисты советуют использовать бананы в качестве перекуса. Особенно полезен этот фрукт зимой, поскольку он помогает справиться с сезонной хандрой.

Названа польза бананов в холодное время года
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, бананы содержат много углеводов. Калий, входящий в состав плода, помогает поддержать сердечно-сосудистую и мышечную системы. По словам специалистов, в 100 г мякоти может быть до 340 мг полезного вещества.

Банан – один из самых эффективных «продуктов-антидепрессантов». Содержащиеся в нем аминокислоты в организме превращаются в серотонин, который также известен как «гормон счастья». Это вещество играет ключевую роль в нормализации сна. Кроме того, серотонин поднимает настроение и улучшает когнитивные способности.

В 100 г мякоти содержится 11% от рекомендуемой нормы аскорбиновой кислоты и 19% от суточной нормы витамина В6. Перечисленные соединения необходимы для нормальной работы иммунной и нервной систем. Бананы насыщают организм витаминами А и Е, которые борются с различными повреждениями.

Врачи советуют есть бананы пациентам с сахарным диабетом. Дело в том, что клетчатка и растворимые пищевые волокна способствуют снижению уровня глюкозы.

По словам специалистов, достаточно употреблять ежедневно 1 плод среднего размера. Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, рекомендуют выбирать немного недозрелые фрукты. Как правило, в них меньше сахара и больше клетчатки, чем в остальных плодах.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители