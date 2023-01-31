Почему коричневый рис полезнее белого

Выяснилось, что коричневый рис полезнее белого. Об этом сообщило японские ученые. Коричневый рис содержит в себе особое вещество, оно позволяет защищать организм от окислительного стресса и ряда хронических заболеваний.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Коричневый рис содержит в своей оболочке витамины, минералы, а также антиоксиданты. При этом белый рис является шлифованным, при шлифовке коричневый рис теряет свою полезную оболочку, которая уходит в отходы. Белый же рис содержит в основном только крахмал.

Ученые из Школы пищевых наук и технологий Даляньского политехнического университета в Китае и Высшей школы наук об окружающей среде и жизни Университета Окаямы в Японии сосредоточились на исследовании антиоксидантов в коричневой оболочке зерен риса.

В оболочке коричневого риса были обнаружены компоненты витамина Е. Витамин Е является мощным антиоксидантом, который позволяет защищать клетки от воздействия кислорода. При этом он эффективнее других антиоксидантов защищает ПНЖК и клеточные мембраны.

Также данный витамин позволяет укреплять иммунитет, снижает воспалительные процессы в организме, защищает клетки от раннего старения, снижает риск появления болезни Альцгеймера, заболевания сосудов, артритов, катаракты и других заболеваний.