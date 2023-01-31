Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
14 минут назад

Почему коричневый рис полезнее белого

FBM.ruиещё 1

Выяснилось, что коричневый рис полезнее белого. Об этом сообщило японские ученые. Коричневый рис содержит в себе особое вещество, оно позволяет защищать организм от окислительного стресса и ряда хронических заболеваний.

Почему коричневый рис полезнее белого
Фото: FBM.ruFBM.ru

Коричневый рис содержит в своей оболочке витамины, минералы, а также антиоксиданты. При этом белый рис является шлифованным, при шлифовке коричневый рис теряет свою полезную оболочку, которая уходит в отходы. Белый же рис содержит в основном только крахмал.

Ученые из Школы пищевых наук и технологий Даляньского политехнического университета в Китае и Высшей школы наук об окружающей среде и жизни Университета Окаямы в Японии сосредоточились на исследовании антиоксидантов в коричневой оболочке зерен риса.

В оболочке коричневого риса были обнаружены компоненты витамина Е. Витамин Е является мощным антиоксидантом, который позволяет защищать клетки от воздействия кислорода. При этом он эффективнее других антиоксидантов защищает ПНЖК и клеточные мембраны.

Также данный витамин позволяет укреплять иммунитет, снижает воспалительные процессы в организме, защищает клетки от раннего старения, снижает риск появления болезни Альцгеймера, заболевания сосудов, артритов, катаракты и других заболеваний.

Некоторые исследования показывают, что витамин E укрепляет ослабленные и ломкие волосы, а также стимулирует кровообращение кожи головы, тем самым предотвращая выпадение волос.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители