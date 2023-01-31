Диетолог перечислила продукты, которые богаты полезными жирами

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила продукты, которые богаты полезными жирами. По ее словам, их могут включать в рацион даже худеющие. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

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Как отметила эксперт, правильная диета поможет быстро избавиться от лишнего веса. Она рекомендовала снизить количество углеводов и ввести дополнительный белок.

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Одним из главных источников полезных жиров является авокадо, рассказала Мансурова. В нем содержатся свыше 20 витаминов и микроэлементов, в том числе: омега-3 жирные кислоты; лютеин – вещество, позитивно влияющее на зрение; олеиновая кислота – укрепляет стенки сосудов, снижает уровень вредного холестерина; L-карнитин – способствует ускорению метаболизма и помогает активнее расщеплять жиры. Кроме того, авокадо богато клетчаткой, которая обязательно нужна во время диеты.

Мансурова посоветовала сделать из авокадо пюре и намазать на цельнозерновой хлеб. В день можно съедать две–три штуки, уточнила диетолог.

Не менее полезным будет и жирный творог. Нутрициолог призвала худеющих отказать от обезжиренной продукции. По ее словам, она не является сбалансированной. А вот молочный жир в составе творога способствует жиросжиганию. Однако злоупотреблять им не следует, в день можно есть не более 100 граммов чистого творога.

Мансурова также напомнила о полезных свойствах орехов, в которых много полиненасыщенных жирных кислот – омега-3, омега-6 и омега-9. В ежедневный рацион стоит включить горсть орехов, рекомендовала специалист. Диетолог призвала не забывать о жирной рыбе, которая, по ее словам, благотворно влияет на пищеварение, сердце, сосуды и кожу.

Что касается растительных масел, их тоже можно использовать во время диеты. Например, оливковое богато антиоксидантами, витаминами Е и К. Также эксперт посоветовала использовать масло виноградной косточки, аргановое и льняное масла, однако их не следует нагревать.

В свою очередь, сливочное масло тоже будет полезно, поскольку в нем содержатся: ретинол; омега-3; кальций; витамины Е, С, В.

Печень трески – еще один продукт, который должен входить в рацион. В нем больше всего ретинола, а также витамина D. В день можно употреблять не более 100 граммов.

Мансурова разрешила худеющим и свиное сало, поскольку в нем много витамина F и жирных кислот. Она рассказала, что данный продукт полезен для правильной работы органов. Однако диетолог предупредила о том, что его следует употреблять не более пары кусочков в день.