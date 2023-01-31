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1 час назад

Диетолог рассказала, какие завтраки вызывают усталость

Москва24иещё 1

Употребление на завтрак жареного мяса, каш быстрого приготовления и хлебобулочных изделий может вызвать усталость. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Диетолог рассказала, какие завтраки вызывают усталость
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт не советует употреблять по утрам тяжелую белковую пищу. Она достаточно долго переваривается и требует очень большого количества энергии. Если съесть ее на завтрак, впоследствии у человека может возникнуть упадок сил, предупреждает специалист.

Усталость также могут вызвать простые углеводы. Речь идет о хлебобулочных изделиях и кашах быстрого приготовления, которые люди часто едят на завтрак.

"Резкий скачок сахара в крови от съеденных натощак простых углеводов заставляет усиленно работать поджелудочную железу, вырабатывать инсулин. И получается, что из-за этого снижается наша работоспособность. То есть сахар сначала быстро поднимается, потом резко падает, и мы чувствуем усталость, нам хочется прилечь", – объясняет диетолог.

Еда,
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