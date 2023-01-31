Диетолог рассказала, какие завтраки вызывают усталость

"Резкий скачок сахара в крови от съеденных натощак простых углеводов заставляет усиленно работать поджелудочную железу, вырабатывать инсулин. И получается, что из-за этого снижается наша работоспособность. То есть сахар сначала быстро поднимается, потом резко падает, и мы чувствуем усталость, нам хочется прилечь", – объясняет диетолог.