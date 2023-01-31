Необычная водка из других стран: на кумысе, бамбуке и специях для борща

В неофициальный день рождения русской водки рассказываем, какие сорокаградусные напитки с нестандартной основой производят в других странах мира. В списке – водка на молоке, бамбуке, ягодах и специях для борща.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Молочная водка

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Архи – один из традиционных крепких алкогольных напитков Монголии. Это водка на основе козьего молока. Для приготовления напитка забродившее молоко помещают в перегонный аппарат и так получают спирт.

Дегустаторы отмечают, что вкус у напитка необычный и напоминает не классическую водку, а обезжиренное молоко. Из-за этого может сложиться ощущение, что в стопке не очень крепкий алкоголь. Но пить архи все равно стоит аккуратно, поскольку крепость у него стандартная водочная – 38–40 градусов.

Архи не единственная молочная водка, известная алкогольному миру. В той же Монголии, а также в Киргизии, Казахстане и других странах Восточной и Центральной Азии производят арак. Это дистиллированный крепкий напиток на кобыльем молоке. Для дистилляции берут сильно перебродивший кумыс. На выходе получается напиток крепостью около 30 градусов.

Водка из бамбука

Среди необычных и странных напитков народов мира особенно выделяется бамбузе из Индонезии. В основе водки – семена бамбука. Крепость такого напитка может достигать 60 градусов.

Но попробовать его вряд ли удастся. Судя по всему, водка из бамбука токсичная, а потому массово не производится. Как пишут на форумах, напиток можно сравнить с кустарно приготовленным самогоном.

Сырье для такой водки не проходит качественную очистку, и в напиток попадает опасный древесный спирт метанол. Из-за этого человек, попробовавший бамбузе, может заработать серьезные проблемы со здоровьем и даже ослепнуть.

Водка с кристаллами

Еще одна необычная водка в списке – из Шотландии. Это не традиционный напиток региона, а скорее интересное решение местного производителя. Выпускается алкоголь под названием Diva, сокращенного от Diamond Vodka.

Производитель позиционирует Diva как премиальный продукт. Видимо, из-за того, что сначала водка фильтруется через уголь северной березы, а затем через крошку алмазов, рубинов, изумрудов и других драгоценных камней. Добавляет премиальности стеклянная трубочка с кристаллами внутри. Стоит стандартная бутылка такой водки без трубочки с кристаллами до 4 тысяч долларов. А вот цена за бутылку с дорогим наполнением может доходить до 1 миллиона долларов.

Борщевка

Водка Борщевка из России, в отличие от напитка из Шотландии, намного дешевле и проще по исполнению. Но тем не менее она тоже выделяется среди своих собратьев. Производители на Брянском заводе, судя по всему, вдохновились дворянской водкой, которую подавали на стол несколько столетий назад.

Крепость напитка – стандартные 40 градусов. Но, пишут дегустаторы, Борщевка отличается от классической водки.

Для нее характерен мягкий вкус с нотками мяты, перца, чеснока, лаврового листа, ржаного хлеба и капусты. И неудивительно, ведь в основе напитка – спиртовые настои из этих продуктов. Закусывать Борщевку советуют традиционными блюдами русской кухни – солянкой, окрошкой, говядиной, пельменями, ну и борщом, конечно.

Вишневая водка

Киршвассер (кирш) – вишневая водка, которую уже несколько веков изготавливают в Европе: Франции, Германии, Швейцарии и не только. В основе напитка вишня или черешня.

Получают кирш путем дистилляции забродившего вишневого сусла, которое затем «доходит» в стеклянных или чугунных чашах. Для напитка отбирают сладкие и максимально спелые ягоды. Настаивают при этом и мякоть, и косточки.

Водка по вкусу и аромату получается максимально необычной, а по крепости может быть и 38, и 60 градусов. Поэтому дегустаторы нередко спорят, точно ли кирш можно считать водкой, или же он больше похож на бренди или настойку.