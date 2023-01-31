5 продуктов для здоровья кишечника

Здоровье кишечника напрямую зависит от нашего питания: именно сбалансированный состав пищи позволяет кишечнику как уникальной «самоочищающейся» системе максимально эффективно выполнить все свои функции.

Фото: Сибмеда Сибмеда

О том, какие продукты «любит» кишечник и как можно повлиять на его работу с помощью рациона, рассказала Елена Знахаренко, врач-диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International.

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1. Зелень, овощи и фрукты

По рекомендациям ВОЗ, ежедневно необходимо потреблять 600-700 г овощей, фруктов и зелени. Это не только ценный источник витаминов и микроэлементов, которые дают питание всему организму, но и прекрасные источники клетчатки. Сочетание растворимых и нерастворимых пищевых волокон в пище необходимо: первые усиливают перистальтику и являются питательной средой для микробиома, а вторые, как щётки, помогают вычистить кишечник, имеющий достаточно сложную форму и рельеф.

2. Серые крупы

Перловая, гречневая, овсяная, ячневая крупы – это не только «длинные» углеводы, но и богатый источник растворимой и нерастворимой клетчатки. Помимо круп, в эту группу можно включить бобовые, различные семена – льна, чиа и т.п. Употреблять эти продукты рекомендуется на регулярной основе, один-два раза в день.

3. Вода

Вода – это крайне важный компонент для нормальной работы кишечника. Ведь для того, чтобы клетчатка правильно «сработала», она должна впитать в себя воду – в результате мы получаем детокс-эффект для организма. Разбухнув, клетчатка легко скользит по стенкам кишечника и очищает их. Нужно ещё помнить и о том, что многие продукты «оттягивают» на себя воду, поэтому потребление чистой воды необходимо в достаточном количестве – только хорошо увлажнённый кишечник правильно работает. Рекомендуемый объём, в среднем, – это 30-40 мл на кг массы тела.

4. Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты – это источники белка, микроэлементов и витаминов, а также пробиотиков. Это ферментированные продукты, в составе которых есть колонии бифидобактерий, а также вещества, полезные для микробиома.

5. Ферментированные продукты

Помимо кисломолочных, к ферментированным относят и другие продукты, которые подверглись определённой обработке. Прежде всего, это квашеная капуста, огурцы и другие овощи. Обработанные таким образом продукты содержат пробиотики – полезные бактерии, а также клетчатку, витамины и микроэлементы.

Кроме этого, положительно повлиять на микрофлору кишечника можно с помощью специализированных продуктов, и одна из последних разработок в этой области – метабиотики. Они содержат активные вещества — уже готовые метаболиты, то есть продукты жизнедеятельности полезных бактерий. Они не просто «кормят» микрофлору и способствуют увеличению количества полезных бактерий, но и препятствуют развитию патогенной микрофлоры.