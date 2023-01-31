Диетолог назвала самый богатый витамином С продукт

Врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life развенчала миф о том, что цитрусовые являются лидерами по содержанию витамина С. По ее словам, больше всего данного микроэлемента содержится в австралийской сливе сорта "какаду". Специалист подчеркнула, что полезного и необходимого организму вещества в ней в 100 раз больше, нежели в апельсине.