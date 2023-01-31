Диетолог назвала самый богатый витамином С продукт

Врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life развенчала миф о том, что цитрусовые являются лидерами по содержанию витамина С. По ее словам, больше всего данного микроэлемента содержится в австралийской сливе сорта "какаду". Специалист подчеркнула, что полезного и необходимого организму вещества в ней в 100 раз больше, нежели в апельсине.
"Лидерами в содержании данного витамина апельсины, мандарины и лимоны не являются. По содержанию микроэлемента их опережают облепиха, в одной столовой ложке которой витамина C как в двух лимонах, болгарский перец, шиповник, черная смородина, киви, петрушка и гуава", — добавила Мансурова.
Она объяснила, что главной ролью витамина C является участие в синтезе коллагена. По ее словам, этот белок — основа строения кожи, сухожилий, хрящей и связок. Диетолог также отметила, что витамин С помогает противостоять вирусам и инфекциям, улучшает усвоение железа в организме, помогает снизить давление и защищает сердечно-сосудистую систему.