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2 часа назад

Диетолог Мансурова: самым богатым витамином С продуктом является австралийская слива

Газета.Ru

Врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life развенчала миф о том, что цитрусовые являются лидерами по содержанию витамина С. По ее словам, больше всего данного микроэлемента содержится в австралийской сливе сорта "какаду". Специалист подчеркнула, что полезного и необходимого организму вещества в ней в 100 раз больше, нежели в апельсине.

Диетолог назвала самый богатый витамином С продукт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Лидерами в содержании данного витамина апельсины, мандарины и лимоны не являются. По содержанию микроэлемента их опережают облепиха, в одной столовой ложке которой витамина C как в двух лимонах, болгарский перец, шиповник, черная смородина, киви, петрушка и гуава", — добавила Мансурова.

Она объяснила, что главной ролью витамина C является участие в синтезе коллагена. По ее словам, этот белок — основа строения кожи, сухожилий, хрящей и связок. Диетолог также отметила, что витамин С помогает противостоять вирусам и инфекциям, улучшает усвоение железа в организме, помогает снизить давление и защищает сердечно-сосудистую систему.

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