Диетолог рассказала, какие продукты обогащаются витаминами и зачем

Диетолог-терапевт Светлана Павличенко рассказала, какими элементами дополнительно обогащают продукты питания.

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Чаще всего в продукты добавляют полезные элементы, которых недостаточно в обычном рационе.

Самый известный обогащенный продукт — йодированная соль. Большая часть нашей страны страдает от дефицита йода, что может отразиться на функции щитовидной железы. Поэтому еще на территории СССР с 1956 года было введено обязательное йодирование поваренной соли.

Витамин D поступает в организм человека с некоторыми продуктами питания, а также синтезируется в коже под действием солнечных лучей. Витамином D обогащают молоко как базовый продукт, встречающийся в рационе каждой российской семьи. Его также добавляют в состав растительного молока — соевого, миндального.

Витамины группы В важны для формирования тканей и органов, в частности центральной нервной системы. В нашей стране витаминами группы В обогащают муку первого и высшего сорта, хлеб и хлебобулочные изделия.

От дефицита железа страдает значительная часть населения страны, в первую очередь женщины. Поэтому элементом обогащают самые базовые продукты: муку и хлеб, передает aif.ru.

До этого врач-онколог Иван Карасев рассказал, что нельзя употреблять в пищу продукты, на которых образовалась плесень. Грибок может быть токсичнее, чем некоторые разновидности ядов, а при жарке и другой термообработке он не всегда погибает, передает издание «Невские новости».