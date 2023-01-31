Диетолог назвал пять полезных для фигуры напитков

Чтобы похудеть, нужно пить воду с куркумой и травяной чай, считает врач-диетолог Рохини Патил. Она назвала пять полезных для фигуры напитков в материале для Health Shots.

По словам Патил, детокс-чай, содержащий одуванчик, имбирь и корень солодки, помогает улучшить пищеварение.

«Смешайте порошок куркумы с теплой водой и небольшим количеством меда или лимона, чтобы приготовить еще один отличный напиток для начала дня. Вода с куркумой помогает пищеварению, ускоряет обмен веществ, а также способствует уменьшению вздутия живота», — объяснила врач.

Еще один напиток — вода с топленым маслом. По ее мнению, такое сочетание богато полезными жирами, помогает пищеварению, а также продлевает ощущение сытости. Патил также обратила внимание на воду с яблочным уксусом, медом и лимонным соком. По ее мнению, этот напиток уменьшает вздутие живота, способствует расщеплению жира и снижает уровень сахара в крови.

В заключение врач предложила худеющим добавить в рацион воду с богатым витамином С лимоном. «Питье лимонной воды по утрам может помочь вывести токсины и облегчить несварение желудка», — пояснила Патил.