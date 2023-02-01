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28 минут назад

Врач перечислила продукты, из-за которых с самого утра появляется усталость

Секрет Фирмы

Утром хочется быть бодрым, но даже полноценный сон не поможет, если не исправлять вредные пищевые привычки. Некоторые люди любят есть на завтрак каши быстрого приготовления, выпечку и даже мясо. Но простые углеводы и тяжёлая белковая пища ведут как раз к утомлению, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В итоге человек приходит на работу уже уставшим, а ему ещё пахать минимум восемь часов.

Врач перечислила продукты, из-за которых с утра появляется усталость
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Жареное мясо богато белком, но для завтрака такая еда не подходит. Дело в том, что она долго переваривается, и организму приходится тратить кучу энергии на пищеварение, объяснила Дюваль «Москве 24». В итоге человек начинает чувствовать усталость, хотя день только начался.

Слышали про пользу кашки с утра? И в этом в есть правда, только речь не о кашах быстрого приготовления. Последние представляют собой бомбу из простых углеводов, которые заставляют поджелудочную железу активно работать и вырабатывать инсулин. Из-за того, что уровень сахара в крови сначала резко подскакивает, а потом быстро падает, мы ощущаем усталость, пояснила врач.

Специалист посоветовала есть обычные каши, которые нужно именно варить, а не просто кипятком заливать. В таких кашах углеводы сложные, они не вызывают скачков сахара. Сама крупа долго переваривается, и чувство сытости до обеда точно сохранится.

Наконец, для завтрака не подходят хлебобулочные изделия. Не надо вестись на рекламу, в которой люди начинают своё утро с круассана и чашечки кофе. Причина всё та же — быстрые углеводы.

А вот о том, как сделать свой завтрак по-настоящему идеальным в плане пользы, мы рассказывали здесь.

Еда,
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