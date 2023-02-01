Врач перечислила продукты, из-за которых с утра появляется усталость

Утром хочется быть бодрым, но даже полноценный сон не поможет, если не исправлять вредные пищевые привычки. Некоторые люди любят есть на завтрак каши быстрого приготовления, выпечку и даже мясо. Но простые углеводы и тяжёлая белковая пища ведут как раз к утомлению, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В итоге человек приходит на работу уже уставшим, а ему ещё пахать минимум восемь часов.

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Жареное мясо богато белком, но для завтрака такая еда не подходит. Дело в том, что она долго переваривается, и организму приходится тратить кучу энергии на пищеварение, объяснила Дюваль «Москве 24». В итоге человек начинает чувствовать усталость, хотя день только начался.

Слышали про пользу кашки с утра? И в этом в есть правда, только речь не о кашах быстрого приготовления. Последние представляют собой бомбу из простых углеводов, которые заставляют поджелудочную железу активно работать и вырабатывать инсулин. Из-за того, что уровень сахара в крови сначала резко подскакивает, а потом быстро падает, мы ощущаем усталость, пояснила врач.

Специалист посоветовала есть обычные каши, которые нужно именно варить, а не просто кипятком заливать. В таких кашах углеводы сложные, они не вызывают скачков сахара. Сама крупа долго переваривается, и чувство сытости до обеда точно сохранится.

Наконец, для завтрака не подходят хлебобулочные изделия. Не надо вестись на рекламу, в которой люди начинают своё утро с круассана и чашечки кофе. Причина всё та же — быстрые углеводы.