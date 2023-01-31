Врач рассказала, какие каши защищают от рака

Нутрициолог Любовь Андреева напомнила о пользе каш на завтрак и в целом для здоровья. Врач также посоветовала обратить внимание на каши из зелёной гречки и чечевицы.
По словам нутрициолога, в зелёной гречке высокий уровень антиоксидантов и омега-3, железа и калия. А чечевица богата кальцием и магнием.
В красной чечевице содержатся антоцианы и биофлавоноиды — соединения, отвечающие за профилактику рака.
В обоих крупах высокий уровень фитоэстрогенов, улучшающих состояние сердечно-сосудистой системы, помогающих усваиваться коллагену. Эти вещества способствует укреплению костей, улучшению состояния волос и ногтей.
Врач подчеркнула, что эти каши важно употреблять женщинам старшего возраста.
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