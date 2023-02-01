Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак зимой

«Я бы не рекомендовала есть на завтрак продукты, которые содержат простые углеводы. Это, например, некоторые готовые завтраки, в составе которых есть много сахара, сдобная выпечка и какие-то сладости. Эти продукты могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью, потому что после них очень быстро опять захочется есть. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не даёт насыщения на длительное время», — объяснила специалист.