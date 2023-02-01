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3 часа назад

Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак зимой

Клопс.Ruиещё 5

В холодное время года организм расходует огромное количество энергии. Самый простой способ получить для него «топливо» — съесть что-то сладкое, однако продукты, которые содержат простые углеводы, зимой лучше исключить из утреннего рациона. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак зимой
Фото: КлопсКлопс

«Я бы не рекомендовала есть на завтрак продукты, которые содержат простые углеводы. Это, например, некоторые готовые завтраки, в составе которых есть много сахара, сдобная выпечка и какие-то сладости. Эти продукты могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью, потому что после них очень быстро опять захочется есть. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не даёт насыщения на длительное время», — объяснила специалист.

По словам эксперта, завтрак зимой также не должен состоять из одного йогурта или бутерброда.

«Для зимы не подойдут лёгкие завтраки. Например, просто баночка йогурта или один бутерброд — этого мало в холодное время года. Завтрак должен быть насыщающим и полноценным по составу. Это важно, потому что человек зимой проводит определённое время на холодном свежем воздухе, у него повышается потребность в энергии», — прокомментировала Круглова.

Диетолог считает, что наиболее удачный вариант зимнего завтрака — это омлет с цельнозерновым хлебом и фруктами.

«Завтрак зимой должен быть достаточно плотным. Но при этом важно, чтобы в него входили продукты, содержащие пищевые волокна и витамины. Например, на завтрак зимой можно съесть омлет, отварные яйца или творог, но с обязательным добавлением цельнозерновых продуктов вроде мюслей или хлеба, а также фруктов. Я бы ещё добавила источники растительных жиров, например, горсть орехов», — подытожила врач.

Еда,Наталья Круглова,
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