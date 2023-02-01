В Роспотребнадзоре раскрыли секреты здоровых перекусов

Вокруг перекусов ходит много разговоров. Кто-то говорит, что стоит обходиться без них, а вот в Роспотребнадзоре считают иначе. В ведомстве заявили, что перекусы нужны для соблюдения энергетического баланса между приёмами пищи и поддержки уровня глюкозы в крови. При этом там подчеркнули, что калорийность перекусов должна быть невысокой, и назвали возможные варианты.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Для перекусов эксперты советуют выбирать фрукты и сухофрукты, овощи и ягоды, а также фасоль, цельнозерновые хлебцы или каши, обезжиренный йогурт или кефир, тунец в собственном соку и орехи, но последние можно есть не более 30 граммов в день. Из напитков рекомендуется пить яблочный и морковный соки.

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А вот от чипсиков, конфет, жирного печенья и кондитерки лучше отказаться, потому что они очень калорийны, но при этом в них мало полезных веществ.

«Покупая готовые продукты для перекуса, внимательно изучите их состав, указанный на этикетке: большое количество калорий, сахар и трансжиры могут содержаться в самых неожиданных товарах, например в батончике мюсли», — предупредили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве назвали несколько вариантов здоровых перекусов:

Из белковых продуктов для перекуса можно выбрать одно варёное яйцо или 60 граммов тунца в собственном соку, 30 граммов нежирного мяса, рыбы или птицы или столько же граммов лесных орехов.

Для перекуса подойдут банан, яблоко или апельсин (200 грамм) или стакан винограда, ягод (тоже 200 грамм). Из овощей можно съесть 200 граммов моркови, перца, капусты, сельдерея или 400 граммов салата и зелени.

Из зерновых продуктов:

– 1 кусок цельнозернового хлеба (40 г);

– несколько цельнозерновых крекеров;

– 1 стакан мюсли или овсяной каши (200 г).

Молочные продукты:

– 1 стакан (200 г) молока, кефира или йогурта (обезжиренного или с низким (0–2%) содержанием жира).

В Роспотребнадзоре призвали планировать перекусы на день заранее — купить всё необходимое, приготовить, нарезать и упаковать фрукты или овощи, собрать всё в один лоток.