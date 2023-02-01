Топ-5 причин не ущемлять себя в сладком

Торт на завтрак, тирамису на обед и дюжина пирожных на ужин - 1 февраля сладкоежки отмечают Международный день десерта. Однако сладости - продукт, приносящий не только счастье, но и зависимость. Мы решили найти в десертах научные плюсы и узнать, можно ли избавиться от сладкой привычки.

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Международный день десерта появился недавно - 1 февраля 2008 года. Именно этот день принято считать днём рождения такого вида десерта, как кейк-поп. Иначе говоря, это конфеты на палочке, состоящие из бисквитного теста и шоколадной глазури. Создательница этой сладости Энджи Дадли выпустила книгу об аппетитном изобретении и стала проводить мастер-классы по созданию сладкого блюда. Позже праздник бисквитного чупа-чупса превратился в Международный день десерта.

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Любовь к сладкому после еды прививают с детства, когда родители, бабушки и дедушки поощряют нас, например, за то, что мы съели суп. Постепенно ребёнок привыкает к сладостям.

Диетологи и нутрициологи замечают, что потребность в ощущении сладкого вкуса закладывается ещё на стадии эмбриона: если во время беременности будущая мама не отказывала себе в сладком удовольствии, то ребёнок рождается с гипотетической пищевой зависимостью. Если в её рацион входили преимущественно полезные продукты, то шансов, что будущий ребёнок не будет страдать о шестом кусочке торта, больше.

- Зависимость от сладкого относится к эмоциогенному пищевому поведению. В основе зависимости лежит потребность в любви. Поэтому избавиться от зависимости сравнительно несложно - нужно лишь найти возможность удовлетворить свою потребность. Любовь проявляется в заботе, ласке, тактильных прикосновениях. Подумайте, а лучше почувствуйте, чего вам хочется, когда появляется желание съесть что-то сладкое: обниматься, услышать слова любви, почувствовать, что тебя гладят? Реализуйте это. Попросите это сделать того, от кого ждёте больше всего, - не бойтесь. Если же некого просить, позаботьтесь о себе сами: обнимите, скажите, как сильно вы любите себя в той интонации, в которой хотели бы это услышать. Если сделаете это максимально искренне, почувствуете эффект, - поделился психолог, телесно-ориентированный психотерапевт Азамат Макенов.

Если не увлекаться сладким, десерты даже могут быть полезными. О том, почему не стоит отказываться от этих продуктов полностью, рассказала нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина.

Это лёгкие углеводы (сахар, мука), которые являются замечательными источниками энергии, придающими сил.

От сладостей лучше думается - наш мозг питается глюкозой. Конечно, в их отсутствие включаются дополнительные метаболические пути и на производство глюкозы могут идти даже белки, но это бывает только при голодании.

Сладости дарят удовлетворение - мы получаем удовольствие от пищи, и от этого нам становится хорошо и спокойно.

Если говорить про шоколад, то там содержится триптофан, а это предшественник серотонина - гормона радости;

Все сладкие продукты, как правило, красивы внешне. Вспомните замечательный вид десерта - приятное сочетание кремовых оттенков, переходящее в вишневую сочность ягод на фоне блестящего шоколадного глянца. Это невероятное эстетическое наслаждение.

- Как нутрициолог скажу, что убирать сладости из своей жизни ради галочки не стоит, но сделать их менее вредными или даже полезными однозначно стоит попробовать, - отметила Татьяна Притыкина.

Специалист советует готовить десерты самостоятельно. Вот несколько простых способов сделать свою сладкую жизнь не только счастливой, но ещё и полезной: