Топ-5 причин не ущемлять себя в сладком

Торт на завтрак, тирамису на обед и дюжина пирожных на ужин - 1 февраля сладкоежки отмечают Международный день десерта. Однако сладости - продукт, приносящий не только счастье, но и зависимость. Мы решили найти в десертах научные плюсы и узнать, можно ли избавиться от сладкой привычки.
Международный день десерта появился недавно - 1 февраля 2008 года. Именно этот день принято считать днём рождения такого вида десерта, как кейк-поп. Иначе говоря, это конфеты на палочке, состоящие из бисквитного теста и шоколадной глазури. Создательница этой сладости Энджи Дадли выпустила книгу об аппетитном изобретении и стала проводить мастер-классы по созданию сладкого блюда. Позже праздник бисквитного чупа-чупса превратился в Международный день десерта.
Любовь к сладкому после еды прививают с детства, когда родители, бабушки и дедушки поощряют нас, например, за то, что мы съели суп. Постепенно ребёнок привыкает к сладостям.
Диетологи и нутрициологи замечают, что потребность в ощущении сладкого вкуса закладывается ещё на стадии эмбриона: если во время беременности будущая мама не отказывала себе в сладком удовольствии, то ребёнок рождается с гипотетической пищевой зависимостью. Если в её рацион входили преимущественно полезные продукты, то шансов, что будущий ребёнок не будет страдать о шестом кусочке торта, больше.
- Зависимость от сладкого относится к эмоциогенному пищевому поведению. В основе зависимости лежит потребность в любви. Поэтому избавиться от зависимости сравнительно несложно - нужно лишь найти возможность удовлетворить свою потребность. Любовь проявляется в заботе, ласке, тактильных прикосновениях. Подумайте, а лучше почувствуйте, чего вам хочется, когда появляется желание съесть что-то сладкое: обниматься, услышать слова любви, почувствовать, что тебя гладят? Реализуйте это. Попросите это сделать того, от кого ждёте больше всего, - не бойтесь. Если же некого просить, позаботьтесь о себе сами: обнимите, скажите, как сильно вы любите себя в той интонации, в которой хотели бы это услышать. Если сделаете это максимально искренне, почувствуете эффект, - поделился психолог, телесно-ориентированный психотерапевт Азамат Макенов.
Если не увлекаться сладким, десерты даже могут быть полезными. О том, почему не стоит отказываться от этих продуктов полностью, рассказала нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина.
- Как нутрициолог скажу, что убирать сладости из своей жизни ради галочки не стоит, но сделать их менее вредными или даже полезными однозначно стоит попробовать, - отметила Татьяна Притыкина.
Специалист советует готовить десерты самостоятельно. Вот несколько простых способов сделать свою сладкую жизнь не только счастливой, но ещё и полезной: