Гастроэнтеролог развеял миф о несовместимости двух самых популярных овощей

Пожалуй, так называемый летний салат из огурцов и помидоров — самый популярный и универсальный. В любой непонятной ситуации, если хочется ко второму блюду подать салат, нарежь помидор, огурец, лучок и приправь по вкусу. Готово. Однако теперь бытует мнение, что такое сочетание вообще бесполезно и даже опасно. Так вот, гастроэнтеролог Сергей Вялов поспешил развеять этот миф и пояснить, почему всё же можно спокойно миксовать огурчики с помидорчиками.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, сочетание помидора и огурца не вызовет никакой биохимической реакции. Подобный микс и салатом-то сложновато назвать. А всё из-за высокого содержания в нём воды. Поэтому такое блюдо «проще выпить, чем съесть», добавил специалист.

В 100 г огурца всего лишь 0,5 г клетчатки, а остальное — вода. В 100 г помидоров — 1,5 г клетчатки, всё остальное — тоже вода. Из 200 г салата получится всего 2 г клетчатки. Так что тут в теории даже не может возникнуть несовместимости.

Впрочем, всё же есть люди, которым нехорошо от такого сочетания продуктов. Так вот тут скорее может работать персональная непереносимость, когда человек что-то съел и получил негативную реакцию. Она объясняется свойствами овощей.