Диетолог Джутова напомнила о недостатках фруктозы

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Джутова рассказала, что у фруктозы, как и у глюкозы, есть преимущества и недостатки.
Об этом сообщает РИАМО.
«В частности, фруктоза всасывается из пищеварительного тракта только путём пассивной диффузии. Также в отличии от глюкозы, служащей универсальным источником энергии, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени», — сказала она.
По словам медика, переизбыток фруктозы вызывает у человека жировой гепатоз и заболевания сердечно-сосудистой системы. Избыток сахара грозит пациенту сахарным диабетом.
В то же время, избыток фруктозы может привести к ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и перерождению печени.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала в беседе с «Москвой 24», что глицин способствует повышению внимания и мозговой активности у детей, защищает клетки от действия гормонов стресса.