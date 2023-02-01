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2 часа назад

Диетолог Джутова напомнила о недостатках фруктозы

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Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Джутова рассказала, что у фруктозы, как и у глюкозы, есть преимущества и недостатки.

Диетолог Джутова напомнила о недостатках фруктозы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Об этом сообщает РИАМО.

«В частности, фруктоза всасывается из пищеварительного тракта только путём пассивной диффузии. Также в отличии от глюкозы, служащей универсальным источником энергии, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени», — сказала она.

По словам медика, переизбыток фруктозы вызывает у человека жировой гепатоз и заболевания сердечно-сосудистой системы. Избыток сахара грозит пациенту сахарным диабетом.

В то же время, избыток фруктозы может привести к ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и перерождению печени.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала в беседе с «Москвой 24», что глицин способствует повышению внимания и мозговой активности у детей, защищает клетки от действия гормонов стресса.

Еда,
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