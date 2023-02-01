Почему у куриных яиц разный цвет скорлупы

Как правило, куриные яйца бывают двух цветов: белые и коричневые. Но при этом внутри отличий практически нет. "Рамблер" решил разобраться, от чего зависит цвет куриных яиц.

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Многие полагают, что цвет скорлупы куриных яиц зависит от рациона питания и условий содержания птиц. Однако этот фактор, а именно дефицит некоторых аминокислот, влияет лишь на интенсивность окраски, но не на сам цвет.

Оказывается, что цвет яиц — такой же наследственный признак, как и окраска оперения. Однако, стоит отметить, что окрас птицы не влияет на цвет скорлупы яиц.

Окрас же куриц зависит от породы. Например, русские белые или леггорн несут белые яйца, а такие породы, как род-айланд, виандот и орпингот — коричневые.

Также существует заблуждение, что белые яйца более хрупкие, чем коричневые. Однако на прочность скорлупы влияет вовсе не цвет, а возраст курицы и количество кальция в корме. Так, чем старше птица, тем более хрупкие яйца она откладывает. Еще эти факторы влияют на цвет яичного желтка.