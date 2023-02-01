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1 час назад

Почему у куриных яиц разный цвет скорлупы

Мария Иглина

Как правило, куриные яйца бывают двух цветов: белые и коричневые. Но при этом внутри отличий практически нет. "Рамблер" решил разобраться, от чего зависит цвет куриных яиц.

Почему у куриных яиц разный цвет скорлупы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Многие полагают, что цвет скорлупы куриных яиц зависит от рациона питания и условий содержания птиц. Однако этот фактор, а именно дефицит некоторых аминокислот, влияет лишь на интенсивность окраски, но не на сам цвет.

Оказывается, что цвет яиц — такой же наследственный признак, как и окраска оперения. Однако, стоит отметить, что окрас птицы не влияет на цвет скорлупы яиц.

Как разделать курицу без отходов: видео

Окрас же куриц зависит от породы. Например, русские белые или леггорн несут белые яйца, а такие породы, как род-айланд, виандот и орпингот — коричневые.

Также существует заблуждение, что белые яйца более хрупкие, чем коричневые. Однако на прочность скорлупы влияет вовсе не цвет, а возраст курицы и количество кальция в корме. Так, чем старше птица, тем более хрупкие яйца она откладывает. Еще эти факторы влияют на цвет яичного желтка.

Интересный факт: на самом деле существует не два цвета куриных яиц, а три. В Южной Америке есть порода кур араукана, которая несет голубоватые или светло-зеленые яйца.

Еда,
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