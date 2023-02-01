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1 час назад

Врач рассказала о пользе плодов личи

Секрет Фирмы

С недавних пор во многих российских магазинах появились фрукты личи — покрытые твёрдой кожурой мягкие плоды с косточкой. Для большинства россиян это ещё экзотика, поэтому «Секрет фирмы» решил обратиться к врачу-диетологу Скандинавского центра здоровья Инге Давтян с просьбой рассказать о личи. По её словам, людям, не привыкшим к таким экзотическим фруктам, следует быть поаккуратнее и не объедаться ими.

Врач рассказала о пользе плодов личи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Личи называют ещё «китайской сливой», а в самой КНР — «глазом дракона». Плоды покрыты красной жёсткой кожурой, внутри содержится мякоть с привкусом розы и лёгким вяжущим эффектом.

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В Азии личи считают «плодом любви», то есть афродизиаком. Кроме того, в них содержится множество полезных веществ.

«Личи содержат много клетчатки, антиоксидантов, в том числе витамин С, железо, цинк, магний, калий, кальций. В них есть пектины, которые уменьшают воспалительные процессы в кишечнике и обладают обволакивающим свойством. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы личи могут помочь в профилактике атеросклероза, так как содержат никотиновую кислоту», — рассказала диетолог.

Также личи способствуют снижению уровня холестерина.

Но диетолог предупредила, что может возникнуть индивидуальная непереносимость любого фрукта, особенно экзотического. Кроме этого, возможны различные аллергические реакции. А ещё при переедании личи вызывают диарею.

«Китайскую сливу» стоит аккуратно давать детям, буквально одну-две штучки. А больным сахарным диабетом личи противопоказаны вообще.

«Так как это всё же экзотика и необычный фрукт, поэтому человеку стоит есть не больше 300–400 г. Но это очень индивидуально. Скажем, штук 20–30. А кому-то стоит ограничиться и одной штучкой. Многие до сих пор даже не знают, что это такое», — отметила врач.

Врач предупредила, что надо быть внимательным при выборе личи в магазине или на рынке. Плод должен быть упругим; кожура должна быть яркого цвета, но ни в коем случае не коричневого.

«Надо обращать внимание на кожуру — она должна быть яркая и плотная, красно-жёлтого цвета», — добавила Давтян.

Еда,
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